Нацпрограмму "Цифровая экономика" дополнят тремя новыми федеральными проектами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В нацпрограмме "Цифровая экономика" появятся три новых федеральных проекта для достижения задач по цифровой трансформации, поставленных правительством в рамках 42 инициатив социально-экономического развития страны, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" объединит три инициативы: "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн" и "Электронный документооборот". По инициативам "Доступ в интернет" и "Подготовка кадров для ИТ" также будут созданы отдельные одноименные проекты. Сейчас достижение этих инициатив частично включено в целевые показатели других федеральных проектов нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тысяч учеников 8-11 классов", - рассказал Чернышенко.

Голосование по утверждению паспортов федеральных проектов состоится на ближайшем заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера, там же будут определены их руководители и администраторы.

На сегодняшний день реализация федеральных проектов предполагается в рамках текущего финансирования нацпрограммы, уточнил Чернышенко.

Как рассказал источник "Интерфакса", ознакомившийся с проектом паспорта федерального проекта "Цифровые услуги и сервисы онлайн", в него предлагается заложить три показателя – это количество услуг, по которым обеспечено предоставление в режиме онлайн, то есть без очных визитов (в 2022 году – 5, в 2023 году – 15, в 2024 году – 30), создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан и бизнеса с государством, а также повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий для бизнеса при оказании государственных услуг (для этих показателей целевые значения не определены). При этом объем финансового обеспечения из всех источников в документе указан равным нулю, сообщил источник.

Реализовать эти планы предполагается за счет доработки инфраструктуры электронного правительства и разработки соответствующей нормативно-правовой базы, пояснил источник "Интерфакса". Курировать все мероприятия будет Минцифры, в качестве ответственных исполнителей указаны три заместителя министра – Дмитрий Огуряев (курирует развитие портала Госуслуг и создание Цифрового профиля гражданина), Андрей Черненко (отвечает за развитие электронного документооборота в органах власти) и Олег Пак (руководитель действующего федпроекта "Цифровое государственное управление", также курирует развитие биометрической идентификации).

В рамках федпроекта предполагается законодательно урегулировать применение облачной подписи, упрощенной и удаленной идентификации гражданина, обеспечить возможность применения юридически значимых электронных уведомлений и электронного взаимодействия компаний и государства.

В Минцифры также планируют "обеспечить правовое основание" для обязательного оформления учетной записи на портале Госуслуг при любом очном обращении гражданина в госорганы, при рождении и выдаче паспорта. При этом все документы должны по умолчанию выдаваться в электронном виде, хотя у граждан сохранится возможность получать бумажные документы по требованию, рассказал источник. Кроме того, предполагается законодательно закрепить возможность идентификации личности гражданина по биометрии вместо паспорта во всех случаях, где требуется предъявление удостоверения личности. При этом граждане должны получить возможность онлайн доступа к сведениям о себе, имеющимся у государства.

В состав нацпрограммы "Цифровая экономика" сейчас входит семь федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Нормативное регулирования цифровой среды", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Кадры для цифровой экономики" и "Искусственный интеллект".

В октябре Правительство РФ утвердило перечень из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, в том числе пять инициатив по цифровой трансформации. На реализацию всех инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей. Как сообщил тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин, инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов.