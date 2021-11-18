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Рабочая группа Совета Федерации обсудит 22 ноября законопроект против пыток

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рабочая группа Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток проведет в понедельник, 22 ноября, заседание с участием главы ФСИН Александра Калашникова и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, где будет обсуждаться этот документ, сообщила сенатор Людмила Нарусова.

Нарусова возглавляет эту рабочую группу. Как заявила сенатор на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству в четверг, на заседание группы, которое намечено на 16:00, также приглашен представитель Генпрокуратуры РФ Николай Винниченко, курирующий ФСИН.

14 октября Москалькова сообщила, что работу над проектом закона о выделении пыток в качестве самостоятельного состава преступлений и усилении уголовной ответственности за это для должностных лиц планируется завершить к концу года.

"Видя, что такая проблема есть, и она требует, на мой взгляд, усиления уголовной ответственности, мы вместе с экспертами и некоторыми сенаторами разработали несколько вариантов, которые до конца этого года будут отточены и предложены законодателю. И будем надеяться, что законодатель внесет их в Государственную думу", - сказала тогда Москалькова журналистам.

"Но они могут внести в том случае, если Верховный суд даст положительную оценку, Государственно-правовое управление президента РФ этот вопрос оценит", - отметила она.

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Москалькова выразила надежду, что в период весенней сессии вопрос с изменением законодательства в этой сфере удастся решить.

В марте 2021 года стало известно, что в Совете Федерации создана рабочая группа для подготовки поправок в Уголовный кодекс, направленных на борьбу с пытками.

"Такие организации, как Росгвардия, ФСИН, поддержали необходимость специального закона, потому что в настоящее время в Уголовном кодексе пытки в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть", - сказала тогда Нарусова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

"Неоднократно комиссия по пыткам при ООН рекомендовала РФ это сделать. Поэтому возникло решение создать рабочую группу по созданию такого закона в дополнение УК. Пять сенаторов уже выразили желание работать в этой группе", - сообщила она.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

Людмила Нарусова Совфед ФСИН

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