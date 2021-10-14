Проект об ужесточении наказания за пытки пообещали доработать к концу года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Работу над проектом закона о выделении пыток в качестве самостоятельного состава преступлений и усилении уголовной ответственности за это для должностных лиц планируется завершить к концу года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Видя, что такая проблема есть, и она требует, на мой взгляд, усиления уголовной ответственности, мы вместе с экспертами и некоторыми сенаторами разработали несколько вариантов, которые до конца этого года будут отточены и предложены законодателю. И будем надеяться, что законодатель внесет их в Государственную Думу", - сказала Москалькова журналистам в четверг.

"Но они могут внести в том случае, если Верховный суд даст положительную оценку, ГПУ президента (государственно-правовое управление - ИФ) этот вопрос оценит", - отметила она.

Москалькова выразила надежду, что в период весенней сессии с изменением законодательства в этой сфере удастся решить.

"Сейчас мы его дорабатываем до декабря, и в весеннюю сессию нам законодатель скажет – готов он нас поддержать или нет", - сообщила омбудсмен.

По ее мнению, слово "пытки" должно найти отражение в Уголовном кодексе РФ. Кроме того, необходима повышенная ответственность для должностных лиц за применение пыток, считает Москалькова

"Все, что касается насилия одного человека над другим с особой жестокостью, – у нас есть такой квалифицирующий признак, и здесь как бы охватываются пытки. Но когда применяют насилие во всяких извращенных формах органы власти, должностные лица, здесь, я считаю, должна быть повышенная ответственность любого должностного лица – следователя, дознавателя, участкового инспектора, главы района", - подчеркнула Москалькова.

Она также отметила, что, по мнению некоторых экспертов, нужно отдельно предусмотреть ответственность за применение пыток должностными лицами правоохранительных органов.

"Возможно, это имеет право на существование, мы это обсуждаем сейчас", - сказала омбудсмен.

В марте стало известно, что в Совете Федерации создана рабочая группа для подготовки поправок в Уголовный кодекс, направленных на борьбу с пытками.

"Такие организации, как Росгвардия, ФСИН, поддержали необходимость специального закона, потому что в настоящее время в Уголовном кодексе пытки в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть", - сказала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

"Неоднократно комиссия по пыткам при ООН рекомендовала РФ это сделать. Поэтому возникло решение создать рабочую группу по созданию такого закона в дополнение УК. Пять сенаторов уже выразили желание работать в этой группе", - сообщила она.

В свою очередь глава комитета Андрей Клишас отметил, что необходимо для этого изучить международные документы, рекомендации, обращенные к РФ. "Мы это все посмотрим, с Верховным судом обсудим подробно, с Главным государственно-правовым управлением", - сказал Клишас.