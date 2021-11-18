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В РФ предложили расширить доступ прокуратуры к персональным данным

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России, член комиссии Владимир Груздев.

"Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства", - сказал Груздев журналистам в четверг.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством прокуратура вправе получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора.

Однако роль ведомства в последнее время возросла. У прокуратуры появился ряд функций, который, строго говоря, не относится к прокурорскому надзору, добавил эксперт.

Груздев напомнил, что Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.

"Кстати, в соответствии с поступающими замечаниями экспертов комитетов ООН по правам человека необходима детализация статистических данных, в том числе о потерпевших: возраст, гражданство, этническая принадлежность, социальные связи с преступником и так далее", - сказал Груздев.

Владимир Груздев Ассоциация юристов РФ Генпрокуратура

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