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Госдуме предложили расширить доступ прокуратуры к персональным данным

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предложило Госдуме разрешить прокуратуре получать доступ к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций. Соответствующий законопроект № 28094-8 уже внесен в парламент.

Документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщи в середине ноября журналистам член комиссии и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он тогда объяснил, что сейчас законы разрешают прокуратуре получать и обрабатывать персональные данные только в рамках осуществления прокурорского надзора. Однако в последнее время у надзорного ведомства появились и другие функции, которые, по словам эксперта, строго говоря, не относится к прокурорскому надзору.

Груздев напомнил, что Генпрокуратура является оператором Государственной автоматизированной системы правовой статистики, созданной по ее инициативе.

Документ предназначен для устранения правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры, например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства.

В пояснительной записке к проекту закона также отмечается, что в соответствии с поступающими замечаниями экспертов комитетов ООН по правам человека и ликвидации дискриминации в отношении женщин необходима детализация представляемых Россией статистических сведений о потерпевших от преступных посягательств, в том числе по признакам возраста, гражданства, этнической принадлежности, инвалидности и социальной связи с преступником.

Правительство Генпрокуратура Госдума Владимир Груздев

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