Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин призвал МИД активнее противостоять попыткам ЕС и США диктовать повестку по климату

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - МИД России должен противодействовать попыткам ЕС и США единолично определять климатическую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин.

ЭкономикаГнев, торг, депрессия, принятие - стадии конференции ООН по климату. ОбобщениеГнев, торг, депрессия, принятие - стадии конференции ООН по климату. ОбобщениеЧитать подробнее

"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", - сказал он на расширенном заседании коллегии МИД.

"Хотя мы видели, как сложно происходили дискуссии (на конференции ООН по изменению климата - ИФ) в Глазго. Там у них между собой еще много вопросов", - продолжил Путин.

Он заявил, что Россия призывает не к расколу в этой области, а к поиску взаимоприемлемых решений.

Владимир Путин МИД РФ ЕС США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В трех больницах Петербурга 20% пациентов с COVID-19 оказались с прививкой

Путин заявил, что высланных НАТО дипломатов "взяли на голом месте"

Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

ФСИН намерена привлечь заключенных к работам на стройках в Арктике

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });