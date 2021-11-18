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Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после видео с задержанием школьницы в Петербурге
Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Петербургские следователи начали уголовное производство в связи с "возможно противоправными" действиями сотрудников полиции в отношении 14-летней девочки в Калининском районе города, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование находится на особом контроле руководства Главного следственного управления СК России по Петербургу.

"Следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг в сети появилось видео, на котором несколько мужчин в форме сотрудников полиции силой заталкивают кричащую девочку-подростка в автомобиль с надписью "полиция". По данным СМИ, школьница привлекла к себе внимание полицейских, переходя дорогу в неположенном месте.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что проводят в связи с инцидентом проверку.

По информации ведомства, полицейский остановил девушку накануне днем из-за "грубого нарушения правил дорожного движения, потенциально создававшего аварийную ситуацию". Сообщить свои данные и предъявить паспорт, а также проехать в отдел она, как сообщили в МВД, отказалась и "оказала активное сопротивление". В полицию ее доставили после приезда отца.

В ведомстве заверили, что о возрасте девушки узнали только в отделе. "После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило", - отметили в главке.

Между тем мать девочки Елена Валицкая написала в соцсети "ВКонтакте", что после посещения отдела ребенка обследовали врачи и зафиксировали ушибы и вывихи. Семья обратилась в прокуратуру.

Обстоятельства инцидента также проверяют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Санкт-Петербург МВД РФ СКР

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