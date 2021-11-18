СК проверит задержание школьницы полицейскими в Петербурге

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге начали доследственную проверку по факту публикации в интернете "о возможных противоправных действиях" полицейских в отношении 14-летней школьницы в Калининском районе города. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета.

Следователи установят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.

Петербурженка Елена Валицкая рассказала во "ВКонтакте", что 17 ноября ее 14-летнюю дочь полицейские задержали за переход дороги в неположенном месте по пути из школы. Ребенка, по ее словам, "запихали" в полицейскую машину, а после поездки в отдел полиции нашли у девочки "ушибы и вывихи".

Валицкая объяснила, что она по телефону запретила дочери садиться в машину к людям в полицейской форме, отправила на место отца ребенка, и в отдел их отвезли вдвоем.

18 ноября в интернете разошлась видеозапись, на которой несколько мужчин в форме сотрудников полиции заталкивают девочку в автомобиль с надписью "полиция", в она сопротивляется и кричит.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что проводят в связи с инцидентом проверку. По версии полиции, девочка была остановлена из-за "грубого нарушения правил дорожного движения, потенциально создававшего аварийную ситуацию". Сообщить свои данные и предъявить паспорт, а также проехать в отдел она отказалась и "оказала активное сопротивление". В полицию ее доставили после приезда отца.

В отделе выяснилось, что девочке 14 лет и она не является субъектом правонарушения. Их с отцом отпустили после профилактической беседы. На действия полицейских они не жаловались.

Валицкая сообщила, что после осмотра у врачей семья пожаловалась в прокуратуру.