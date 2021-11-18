Полиция Петербурга проверит жалобы матери школьницы на жесткое задержание

По версии МВД, девочка грубо нарушила ПДД, создав аварийную ситуацию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверяет обстоятельства задержания 14-летней девочки, которую доставили в отдел полиции "за грубое нарушение правил дорожного движения", сообщили "Интерфаксу в пресс-службе главка.

Мать девочки Елена Валицкая заявила в соцсетях, что ребенка жестко задержали за переход дороги в неположенном месте, но не на красный свет.

По данным полиции, 17 ноября днем полицейский остановил девочку "за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию". Она отказалась показать ему паспорт и сообщить свои персональные данные.

"В связи с этим в соответствии с действующим законодательством ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Она ответила отказом и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции", - сказали в управлении.

На место происшествия прибыл отец девушки, и в отдел полиции доставили обоих. Там выяснилось, что девушка несовершеннолетняя и не является "субъектом правонарушения".

"После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в главке.

В четверг в интернете появилась запись, на которой несколько мужчин в полицейской форме заталкивают девочку-подростка в автомобиль с надписью "полиция", она упирается и кричит.

Валицкая объяснила, что ее дочь задержали по пути из школы. Она по телефону запретила ребенку садиться в машину к незнакомым людям и вызвала туда мужа. По ее утверждению, девочку "запихивал" в машину наряд полиции, вызванный в качестве подкрепления. После поездки в отдел полиции ребенка обследовали врачи и зафиксировали "ушибы и вывихи". Семья обратилась в прокуратуру.

Обстоятельства инцидента проверяют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.