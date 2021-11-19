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Прокуратура сочла, что полицейские в Петербурге без оснований применили силу к школьнице

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Калининского района Петербурга признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту возможного превышения должностных полномочий при задержании школьницы, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что днем 17 ноября сотрудники органов внутренних дел, не имея достаточных оснований, "необоснованно применили к несовершеннолетней физическую силу, сажая в служебный автомобиль". Школьницу собирались доставить в отдел полиции при отсутствии законного представителя, отмечается в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в аппарате прокуратуры Петербурга.

Как сообщалось, накануне СКР возбудил дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) после обнародования в интернете информации о применении полицейскими силы при доставлении в отдел 14-летней школьницы в Калининском районе города.

По информации регионального главка МВД, полицейский остановил девушку после "грубого нарушения правил дорожного движения, потенциально создававшего аварийную ситуацию". Сообщить свои данные и предъявить паспорт, а также проехать в отдел она, как сообщили в МВД, отказалась и "оказала активное сопротивление". В полицию ее доставили после приезда отца, и уже в отделе выяснилось, сколько ей лет. После профилактической беседы обоих отпустили.

Между тем мать девочки Елена Валицкая написала в соцсети, что после посещения отдела ребенка обследовали врачи и зафиксировали "ушибы и вывихи".

По данным СМИ, школьница привлекла к себе внимание сотрудников правоохранительных органов, переходя дорогу в неположенном месте.

Петербург

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