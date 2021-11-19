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С 2018 года расходы на соцподдержку детей в России выросли больше чем на 40%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России в течение последних трех лет расходы на оказание социальной поддержки детей увеличились почти вполовину, что положительно сказалось на развитии сферы детства, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В приветствии вице-премьера, адресованного участникам проходящей в пятницу III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы", отмечается, что с 2018 года более чем на 40% были увеличены расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей.

2018-2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства в соответствии с указом президента РФ, в текущем году были подведены итоги первых трех лет реализации проекта.

Вице-премьер добавила, что в рамках оказания социальной поддержки детей до конца 2026 года продлена программа материнского капитала при рождении первого ребенка, его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%". Кроме того, "продолжено оказание дополнительной адресной финансовой поддержки семьям с детьми в связи с распространением COVID-19".

Голикова также отметила, что в России в настоящий момент ведется целенаправленная работа по увеличению охвата детей профилактическими медосмотрами для раннего выявления проблем со здоровьем, кроме того более 7 млн детей, которые учатся в начальной школе, получают бесплатное горячее питание.

"Благополучие детей, их всестороннее развитие, а также укрепление семейных ценностей являются национальными приоритетами. (...) Принятые меры продемонстрировали свою эффективность и оказали положительный эффект на развитие сферы детства", - считает вице-премьер.

Она добавила, что "фокус внимания нового плана основных мероприятий по реализации Десятилетия детства сосредоточен на опережающих действиях по определению потребностей детей и семей с детьми, а также на оказании им дальнейшей необходимой помощи".

Татьяна Голикова

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