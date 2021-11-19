В Лобне избрали нового главу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Совет депутатов подмосковной Лобни на заседании в пятницу избрал главой муниципалитета Евгения Баришевского, об этом он сам сообщил в инстаграме.

"Сегодня Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, коллеги поддержали мою кандидатуру", - написал Баришевский.

Пост главы городского округа стал вакантным в июле 2021 года после того, как бывший руководитель муниципалитета Евгений Смышляев решил уйти в отставку по собственному желанию.

Баришевский до 22 октября текущего года работал в должности главы ЗАТО Звёздный городок. Затем он перешел на работу в администрацию Лобни, а 25 октября был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа.