Движение по федеральной трассе М-7 полностью восстановили

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Движение транспорта на 152-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в городе Лакинске Владимирской области, нарушенное после обрушения пешеходного моста, полностью восстановлено, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по региону.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост частично обрушился в субботу днем в результате ДТП, пострадавших нет, движение было полностью перекрыто.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие 47 человек и 17 единиц техники.