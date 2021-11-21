Две девочки насмерть отравились в Ростовской области, их семья в реанимации
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Две девочки погибли в Ростовской области от отравления. Как сообщает СУ СКР по региону, в правоохранительные органы обратился фельдшер станицы Бессергеневской, обнаруживший тело 7-летнего ребенка.
8-летняя сестра девочки была госпитализирована, она скончалась в больнице.
Также в медучреждения были доставлены близкие детей: двое взрослых и двое несовершеннолетних детей. Они находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.
Погибшие девочки воспитывались в приемной семье.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).