Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Две девочки насмерть отравились в Ростовской области, их семья в реанимации

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Две девочки погибли в Ростовской области от отравления. Как сообщает СУ СКР по региону, в правоохранительные органы обратился фельдшер станицы Бессергеневской, обнаруживший тело 7-летнего ребенка.

8-летняя сестра девочки была госпитализирована, она скончалась в больнице.

Также в медучреждения были доставлены близкие детей: двое взрослых и двое несовершеннолетних детей. Они находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.

Погибшие девочки воспитывались в приемной семье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ростовская область СКР

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Пандемия коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
Пандемия коронавируса

Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

Замсекретаря Совбеза РФ указал на рост военной активности Запада у границ России

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

"Роскосмос" начал разработку эскизного проекта новой орбитальной станции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });