Две девочки насмерть отравились в Ростовской области, их семья в реанимации

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Две девочки погибли в Ростовской области от отравления. Как сообщает СУ СКР по региону, в правоохранительные органы обратился фельдшер станицы Бессергеневской, обнаруживший тело 7-летнего ребенка.

8-летняя сестра девочки была госпитализирована, она скончалась в больнице.

Также в медучреждения были доставлены близкие детей: двое взрослых и двое несовершеннолетних детей. Они находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.

Погибшие девочки воспитывались в приемной семье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).