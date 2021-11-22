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Власти Камчатки помогут малому и среднему бизнесу на 60 млн рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития и торговли Камчатского края разработало региональные меры поддержки, которые помогут предприятиям общепита и другому малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На все меры поддержки потребуется около 60 млн рублей бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Так, из краевого бюджета будут выделены субсидии на погашение арендных и коммунальных платежей для пострадавших предприятий.

"Одна из мер поддержки - субсидии на погашение арендных и коммунальных платежей и пополнение оборотных средств в размере до 500 тысяч рублей на предприятие. Распространяться она будет на те организации, которые подходят по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ИФ), и на те, у кого падения доходов в ноябре, по сравнению с прошлым месяцем составило от 20 и выше. На эту меру поддержки нам понадобятся 35 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова главы краевого Минэкономразвития Юлии Морозовой.

Еще одна мера поддержки, которая уже предоставляется, но будет пролонгирована - предоставление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, камчатским предприятиям общественного питания и другому малому бизнесу, наиболее пострадавшему от "ковидных" ограничений, из краевого бюджета компенсируют разрыв в минимальном размере оплаты труда. На федеральном уровне компенсация сейчас составляет 12 792 рубля на одного работника. С учетом камчатского коэффициента эта сумма равнялась бы приблизительно 35 тыс. рублей. Разница между федеральной и региональной выплатой - около 23 тыс. рублей. На эту компенсацию понадобится 25 миллионов рублей из бюджета Камчатского края.

"Я в целом поддерживаю эти предложения и считаю, что нам эти средства нужно изыскать сейчас. Понятно, что нам нужно их выделять достаточно оперативно", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова.

Также глава региона дал поручение проанализировать, насколько активно и полноценно представители бизнеса воспользовались федеральными мерами поддержки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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