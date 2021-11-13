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На Камчатке без QR-кода не будут пускать в здания органов власти и гостиницы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На Камчатке вводятся новые ограничения для борьбы с коронавирусом: с 15 ноября для посещения зданий органов власти потребуются QR-коды, гостиницы буду принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом до 28 ноября, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Заселиться в гостиницы и на базы отдыха на территории Камчатского края туристы и местные жители смогут по предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Эта система будет действовать до 28 ноября, а после этой даты понадобятся QR-коды, или документы, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

С 15 ноября проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе возможен будет только по предъявлении QR-кода или справки о медотводе.

Соответствующее решение принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса в крае.

Сейчас на Камчатке QR-коды нужно предъявить при посещении общепита, с 23 ноября - на межмуниципальных маршрутах авиа- и автобусного сообщения. Система распространена на фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки.

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