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Задержанные в Ленобласти по делу о трупе в багажнике дали признательные показания

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному - в укрывательстве преступления, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

На допросе двое фигурантов подтвердили свою причастность к убийству. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте один из обвиняемых признался в убийстве, совершенном в Петербурге в 2020 году, говорится в сообщении.

Следствие направило в суд ходатайство о заключении двоих обвиняемых в убийстве под стражу.

Как уточняют в ведомстве, в связи с тем, что преступление совершено в Петербурге, в ближайшее время дело для дальнейшего расследования передадут в Главное следственное управление СКР по северной столице.

Как сообщалось накануне, три человека были задержаны в Ленинградской области по делу об убийстве. По версии полиции, вечером 19 ноября у гаражей на Лабораторной улице в Петербурге двое из них в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом. От тела соучастники решили избавиться - закопать в лесу. Труп они погрузили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, а за руль сел их знакомый.

Ранним утром 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области водитель Mitsubishi из-за скользкой дороги не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники сбежали, бросив у разбившейся машины лопаты и мешки с биоматериалами. Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в понедельник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из задержанных признался в убийстве мужчины в лесопарке Сосновка в Выборгском районе Петербурга в 2020 году.

Ленинградская область СКР Петербург

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