Эксперименты для нового российского коллайдера разработает международное партнерство

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Создано международное партнерство, которое будет координировать разработку проекта детектора и развитие физической программы эксперимента на электрон-позитронном коллайдере нового поколения "Супер-чарм-тау фабрика". Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики имени Будкера (Новосибирск).

Письма о намерении присоединиться к партнерству по детектору и физике эксперимента коллайдера подписали ИЯФ, а также научные группы Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ (Москва), Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Объединенного института ядерных исследований (Дубна), Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия, Гисен), Физического института имени Лебедева РАН (Москва), Новосибирского государственного исследовательского университета (Новосибирск), Новосибирского государственного технического университета, Центра современных исследований CINVESTAV (Мехико, Мексика).

Ожидается также подписание другими партнерами из России, Италии, Франции и Китая.

В ИЯФ состоялись первое заседание совета и выборы членов совета партнерства. Российским руководителем проекта выбран главный научный сотрудник ФИАН, профессор Московского института электроники и математики имени Тихонова ВШЭ член-корреспондент РАН Павел Пахлов, председателем совета партнерства – заместитель директора по научной работе ИЯФ Иван Логашенко. В дальнейшем планируется провести выборы и зарубежного руководителя партнерства.

"Международный опыт показывает, что в проектах коллайдеров класса мегасайенс за создание ускорительной части в большей степени отвечает страна, на территории которой реализуется проект, поскольку оно связано со строительными и прочими административными вопросами. А вот в сооружении детектора, как правило, принимает участие несколько стран", - приводятся в сообщении слова Логашенко.

"Весь объем детектора заполнен разнообразным уникальным высокотехнологичным оборудованием. Специалистов, которые способны создавать такое оборудование, единицы, и они разбросаны по всему миру. Вместе с тем, физическая программа Супер С-тау фабрики очень разноплановая, и чтобы ее реализовать, необходимо объединить специалистов из многих стран и организаций", - отметил он.

Как сообщалось, проект электрон-позитронного коллайдера "Супер чарм-тау фабрика" Института ядерной физики имени Будкера (Новосибирск) планируется реализовать в Сарове (Нижегородская область) в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ), инициатором которого стала ГК "Росатом".

Российский проект "Супер чарм-тау фабрики" находится в финальной стадии разработки, сообщала ранее пресс-служба ИЯФ.

В настоящий момент существует два проекта электрон-позитронных коллайдеров. Один из них развивается в Китае (Хэфэй), второй – в России (Новосибирск). Основная цель экспериментов на этих установках класса мегасайенс – изучение частиц, содержащих очарованные кварки, изучение тау-лептонов и поиск новых физических эффектов, не описываемых Стандартной моделью.

Ранее ученые ИЯФ изменили проект нового электрон-позитронного коллайдера таким образом, что его стоимость может быть уменьшена в 1,5-2 раза: обновленный проект установки предусматривает уменьшение ее периметра с 800 до 470 м, исключен ряд дорогостоящих решений без ущерба для точности измерений, при этом максимальная энергия в пучке увеличилась с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ, что приведет к большему объему экспериментальных данных.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость первоначального проекта – около 40 млрд рублей. ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц, в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте, и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель. Тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы и способствовать поиску новой формы материи.