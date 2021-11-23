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Таможенники в Приамурье пресекли попытку незаконного вывоза в Китай бивней мамонта

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (Амурская область) обнаружили на российском судне бивни мамонта, которые незаконно пыталась вывезти российская компания в КНР, сообщает Хабаровская таможня.

"Товар был обнаружен в контейнере на судне. (...) Установлено, что при декларировании товаров российская компания не предоставила в таможню документы, подтверждающие обязательства их обратного ввоза", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила предположения таможенников, что это бивни мамонта, которые являются культурными ценностями особого значения. Их вес составил свыше 108 кг, рыночная стоимость - более 250 тысяч рублей.

"Вывоз культурных ценностей, которые согласно российскому законодательству имеют особое историческое, художественное, научное или культурное значение с территории Евразийского экономического союза, возможен только при наличии разрешительных документов с обязательством их обратного ввоза в установленный срок", - отметил начальник службы Хабаровской таможни по Амурской области и Якутии Валерий Тихонов.

В настоящее время товар помещен на склад временного хранения. В отношении российской фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Китай Амурская область

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