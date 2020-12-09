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Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей

Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России решил до 1 января 2022 года оставить в силе действующий порядок прохождения медосвидетельствования водителей при получении или замене прав, говорится в сообщении пресс-службы министерства в среду.

В нем отмечается, что "соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры".

Однако министерство разрабатывает совершенствование процедуры медосвидетельствования. Так, в частности, планируется "расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя".

"Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - говорится в сообщении.

Таким образом, Минздрав уже в третий раз переносит вступление в силу нового порядка медосвидетельствования водителей.

Приказ о введении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем при получении справки для водительского удостоверения должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. До того момента тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. Приказ Минздрава должен был сделать эти тесты обязательными при получении прав.

Незадолго до 22 ноября 2019 года в соцсетях и СМИ стали появляться сообщения о длинных очередях в кабинеты для медкомиссии и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября справка для ГАИ подорожает с 5000 до 9000 рублей.

21 ноября президент Владимир Путин назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии "чушью". Он сказал, что при МРОТ в 11 280 рублей странно устанавливать цену в 5000 рублей за справку, чтобы человек отдавал за нее "ползарплаты". Он отметил нужность тестирования, но предложил вводить его разумно и хотя бы поэтапно.

Минздрав отменил предыдущий приказ и перенес введение тестирования на июль 2020 года. В июне вступление в силу приказа было перенесено на начало 2021 года.

5 июня стало известно, что Минздрав отказался от намерения проверять всех водителей на злоупотребление алкоголем при получении медсправки для прав. Ведомство решило проводить такие проверки только при наличии симптомов опьянения.

Минздрав России

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