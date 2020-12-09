Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России решил до 1 января 2022 года оставить в силе действующий порядок прохождения медосвидетельствования водителей при получении или замене прав, говорится в сообщении пресс-службы министерства в среду.

В нем отмечается, что "соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры".

Однако министерство разрабатывает совершенствование процедуры медосвидетельствования. Так, в частности, планируется "расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя".

"Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - говорится в сообщении.

Таким образом, Минздрав уже в третий раз переносит вступление в силу нового порядка медосвидетельствования водителей.

Приказ о введении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем при получении справки для водительского удостоверения должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. До того момента тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин) проводились по усмотрению врача-нарколога. Приказ Минздрава должен был сделать эти тесты обязательными при получении прав.

Незадолго до 22 ноября 2019 года в соцсетях и СМИ стали появляться сообщения о длинных очередях в кабинеты для медкомиссии и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября справка для ГАИ подорожает с 5000 до 9000 рублей.

21 ноября президент Владимир Путин назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии "чушью". Он сказал, что при МРОТ в 11 280 рублей странно устанавливать цену в 5000 рублей за справку, чтобы человек отдавал за нее "ползарплаты". Он отметил нужность тестирования, но предложил вводить его разумно и хотя бы поэтапно.

Минздрав отменил предыдущий приказ и перенес введение тестирования на июль 2020 года. В июне вступление в силу приказа было перенесено на начало 2021 года.

5 июня стало известно, что Минздрав отказался от намерения проверять всех водителей на злоупотребление алкоголем при получении медсправки для прав. Ведомство решило проводить такие проверки только при наличии симптомов опьянения.