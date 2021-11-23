В сервисах "Яндекса" планируют запустить авторизацию через ЕСИА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ и "Яндекс" планируют в ближайшее время запустить пилотный проект по авторизации в сервисах компании через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА), сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"С Яндексом мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА", - сказал Шадаев на TAdviser SummIT 2021, который проходит в Москве во вторник.

По его словам, работа над проектом идет с середины лета.

Шадаев отметил, что по пилотным проектам Минцифры нарабатывает технологию, которая согласовывается с ведомствами, отвечающими за информационную безопасность. "Я надеюсь, что до конца года мы несколько таких проектов запустим", - добавил министр.

ЕСИА обеспечивает санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных и других информационных системах. Оператор ЕСИА - Минцифры РФ.