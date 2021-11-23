Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В сервисах "Яндекса" планируют запустить авторизацию через ЕСИА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ и "Яндекс" планируют в ближайшее время запустить пилотный проект по авторизации в сервисах компании через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА), сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"С Яндексом мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА", - сказал Шадаев на TAdviser SummIT 2021, который проходит в Москве во вторник.

По его словам, работа над проектом идет с середины лета.

Шадаев отметил, что по пилотным проектам Минцифры нарабатывает технологию, которая согласовывается с ведомствами, отвечающими за информационную безопасность. "Я надеюсь, что до конца года мы несколько таких проектов запустим", - добавил министр.

ЕСИА обеспечивает санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных и других информационных системах. Оператор ЕСИА - Минцифры РФ.

Яндекс Минцифры РФ

Новости

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Лавров анонсировал адекватный ответ на рестрикции в отношении "Северного потока 2"

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями

Пандемия коронавируса

Расширенное заседание комитета Думы, посвященное QR-кодам, перенесено на декабрь

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });