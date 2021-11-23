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Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран "взаимодействуют на земле, в море и воздухе".

"Наши вооруженные силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растёт", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая прошла во вторник в формате видеоконференции.

Он отметил, что в этом году было впервые проведено совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая "Сибу/Взаимодействие-2021".

"Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность", - сказал Шойгу, обращаясь к Вэй Фэнхэ.

Он назвал важными событиями совместное с Китаем морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полеты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.

Шойгу предложил заслушать главнокомандующих ВМФ и ВКС России, командующих ВМС и ВВС Китая о результатах совместных действий, а также их предложения по дальнейшему взаимодействию.

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Минобороны РФ КНР Сергей Шойгу

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