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Не зарегистрированные в РФ импортные лекарства от COVID поступят в больницы до конца года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Партия незарегистрированных в России лекарств от коронавируса поступит в медучреждения РФ до конца года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство помогает российским субъектам с закупкой необходимых лекарств. Дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Это, в том числе, незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь. Планируется, что партия таких медикаментов поступит в медучреждения до конца года", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Согласно сообщению в телеграм-канале правительства, будут закуплены следующие препараты: Регданвимаб, Бамланивимаб+этесевимаб, Касиривимаб+имдевимаб, Сотровимаб, Ремдесивир.

В пресс-службе кабинета министров пояснили, что речь идет о закупке не менее 50 тыс. упаковок регданвимаба, не менее 9 тыс. упаковок бамланивимаба+этесевимаба и не менее 3 тыс. упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке закупок – не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.

"Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте правительства.

Михаил Мишустин коронавирус

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