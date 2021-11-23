Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мурашко заявил о 500 тыс. россиян в сутки, делающих прививку от COVID

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России в сутки вакцинируется от коронавируса свыше 500 тысяч человек, более 3 млн привиты в стране за прошедшую неделю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, составляет почти 55%.

Мурашко сообщил, что в РФ также активно идет вакцинация против гриппа. "В общей сложности вакцинировано сегодня уже более 46 млн человек и в том числе и детское население", - сказал он.

Новость дополняется

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

Новости

Число случаев коронавируса в РФ снизилось на 14% за неделю

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки
Пандемия коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан

Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"
Нападения в школах и вузах

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Лавров анонсировал адекватный ответ на рестрикции в отношении "Северного потока 2"

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });