Мурашко заявил о 500 тыс. россиян в сутки, делающих прививку от COVID

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России в сутки вакцинируется от коронавируса свыше 500 тысяч человек, более 3 млн привиты в стране за прошедшую неделю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, составляет почти 55%.

Мурашко сообщил, что в РФ также активно идет вакцинация против гриппа. "В общей сложности вакцинировано сегодня уже более 46 млн человек и в том числе и детское население", - сказал он.

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