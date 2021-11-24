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Житель Волгоградской области задержан по делу о торговле суррогатным алкоголем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем пяти человек. Как уточняет пресс-служба СУ СКР по региону, один из отравившихся скончался.

Уточняется, что люди отравились метанолом.

Дело квалифицировано по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека).

По подозрению в совершении преступления задержан житель города Волжский. С июля по сентябрь мужчина занимался продажей спиртосодержащей жидкости под видом крепкого алкоголя.

Волгоградская область

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