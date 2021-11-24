"АвтоВАЗ" объявил о простое 25 и 26 ноября на сборке Lada Granta

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" приостановит сборку на производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) 25 и 26 ноября, сообщает в соцсетях профсоюзная организация завода.

"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ "О простое 25 и 26 ноября 2021" для СКП Kalina", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в СКП Kalina на эти дни устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы.

В соответствии с приказом, работникам, находящимся в простое и сделавшим вакцинацию против COVID-19 первым или вторым компонентом, время вакцинации в этот день, вне зависимости от потраченного времени, будет компенсировано в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя.

Сообщалось, что "АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планировалось, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота 25 сентября стала рабочей для производственной линии №1.

Однако в октябре "АвтоВАЗу" удалось запустить сборку автомобилей на всех трех линиях на площадке в Тольятти лишь дважды: 11-12 октября и 27-29 октября. При этом без простоев в течение прошлого месяца отработало производство по выпуску Lada Niva Legend.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).