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"АвтоВАЗ" продлил простой на сборке Lada Granta до начала декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" приостановил сборку на производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) 29 и 30 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ "О простое 29 и 30 ноября 2021" для СКП Kalina", - сказал собеседник агентства.

Между тем, 25 и 26 ноября сборка Lada Granta также была приостановлена из-за нехватки комплектующих.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планировалось, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота, 25 сентября, стала рабочей для производственной линии N1.

Однако в октябре "АвтоВАЗу" удалось запустить сборку автомобилей на всех трех линиях на площадке в Тольятти лишь дважды: 11-12 октября и 27-29 октября. При этом без простоев в течение прошлого месяца отработало производство по выпуску Lada Niva Legend.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ

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