В РФПИ призвали сделать упор на тесты на антитела при определении иммунитета

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Проверка количества антител к коронавирусу в будущем будет использоваться намного чаще, это позволит понять, как работает индивидуальный иммунитет у людей с течением времени, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Выступая на брифинге он отметил, что переболевший COVID-19 сталкиваются с ограничениями, хотя у них высокий уровень антител

"Если у человека есть антитела, его уровень защиты выше. Я думаю, что необходимо более широко использовать тестирование антител. (Это) также важно для того, чтобы понять, как работает индивидуальный иммунитет различных людей с течением времени. Это важно для того, чтобы принимать какие-то решения на государственном уровне", - сказал Дмитриев.

По его мнению, "проверка количества антител в будущем будет использоваться намного чаще, и существуют данные, согласно которым количество антител хорошо коррелирует с уровнем иммунитета". Необходимость часто проверять уровень антител будет востребовано, так как поможет людям узнать свой индивидуальный уровень защиты от коронавируса.

Он пояснил, что у более изолированных людей, возможно, иммунитет работает быстрее. Те, кто часто куда-то ходит, продолжают заражаться вирусом. Как сообщилДмитриев, "иммунная система работает с вирусом, здесь ситуация другая".

"Поэтому, мы полагаем, что проверка количества антител должна использоваться намного более часто. И в принципе количество антител должно быть критерием эффективности различных вакцин. Это может быть критерием, который позволяет людям путешествовать, потому что в итоге совершенно не важно, почему у человека появились эти антитела в организме", - добавил он.