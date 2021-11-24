Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФПИ призвали сделать упор на тесты на антитела при определении иммунитета

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Проверка количества антител к коронавирусу в будущем будет использоваться намного чаще, это позволит понять, как работает индивидуальный иммунитет у людей с течением времени, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Выступая на брифинге он отметил, что переболевший COVID-19 сталкиваются с ограничениями, хотя у них высокий уровень антител

"Если у человека есть антитела, его уровень защиты выше. Я думаю, что необходимо более широко использовать тестирование антител. (Это) также важно для того, чтобы понять, как работает индивидуальный иммунитет различных людей с течением времени. Это важно для того, чтобы принимать какие-то решения на государственном уровне", - сказал Дмитриев.

По его мнению, "проверка количества антител в будущем будет использоваться намного чаще, и существуют данные, согласно которым количество антител хорошо коррелирует с уровнем иммунитета". Необходимость часто проверять уровень антител будет востребовано, так как поможет людям узнать свой индивидуальный уровень защиты от коронавируса.

Он пояснил, что у более изолированных людей, возможно, иммунитет работает быстрее. Те, кто часто куда-то ходит, продолжают заражаться вирусом. Как сообщилДмитриев, "иммунная система работает с вирусом, здесь ситуация другая".

"Поэтому, мы полагаем, что проверка количества антител должна использоваться намного более часто. И в принципе количество антител должно быть критерием эффективности различных вакцин. Это может быть критерием, который позволяет людям путешествовать, потому что в итоге совершенно не важно, почему у человека появились эти антитела в организме", - добавил он.

РФПИ Кирилл Дмитриев Спутник V Sputnik V

Новости

Гинцбург ждет, что назальный "Спутник" обеспечит стерильный иммунитет более чем на полгода

В Карачаево-Черкесии предложили ввести QR-коды в общественном транспорте

Цены на дизтопливо на АЗС в России резко пошли вверх

Росздравнадзор сообщил, что в регионах РФ нет дефицита лекарств от COVID и гриппа

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых граждан

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания "Спутника V" ожидается в декабре

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Путин заявил, что иностранное ПО в любой момент может стать недоступным для госкомпаний

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });