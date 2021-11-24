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Росздравнадзор сообщил, что в регионах РФ нет дефицита лекарств от COVID и гриппа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор за последние полгода не получал обращений граждан о дефиците лекарств против коронавируса, гриппа и ОРВИ, их запасы во всех российских регионах достаточны, сообщили в среду в федеральной службе.

В связи с сезонным повышением спроса на данные препараты производители увеличили их выпуск, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Росздравнадзора.

Согласно информационной системе ведомства, в 2021 году на российский рынок поступили в несколько раз большие объемы ряда препаратов, чем в предыдущие годы (для лекарств, которые уже были зарегистрированы): более 60 млн упаковок "Умифеновира" (10,6 млн в 2019г), более 26,7 млн упаковок "Интерферона" (4,6 млн в 2019г), около 8 млн "Фавипиравира" (3,3 млн в 2020г), 15 млн "Апиксабана" (5 млн в 2019г) и 8 млн "Ривароксабана" (5,3 млн в 2019г).

Сведений о планируемых приостановлениях или прекращениях производства лекарств или их ввоза в РФ, направляемых производителями препаратов или организациями, ввозящими лекарства в Россию (в соответствии с требованием п. 6 ст. 52.1 федерального закона "Об обращении лекарственных средств"), в Росздравнадзор также не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу (ОПИ) сообщила о сезонном дефиците препаратов от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках.

По данным ОПИ, цены в некоторых регионах на фоне нехватки препаратов выросли на 5–10%, так как аптеки не подготовились к всплеску заболеваемости и росту сезонного спроса на лекарства. В организации отмечали, что труднее всего ситуация обстоит в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Росздравнадзор Коронавирус

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