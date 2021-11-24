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Из краснодарской гимназии эвакуировали 118 человек из-за угрозы минирования

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Оперативные службы проводят обследование в 72-й гимназии в Краснодаре после звонка о её минировании, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в гимназию поступил звонок о том, что ее хотят поджечь или заминировать.

На тот момент в учреждении находились дети, которые посещают кружки и секции. Всего - 118 человек, в том числе 23 педагога. Всех вывели из здания, дети и учителя ушли домой.

Отмечается, что информацию о звонке сразу же передали в ЕДДС, затем в школе самостоятельно осмотрели территорию, но ничего не обнаружили.

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