Вылетевшие из Москвы в Магадан и Хабаровск самолеты проверили из-за сигналов о бомбах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Утром в среду пассажирские самолеты, вылетевшие из Москвы в Хабаровск и Магадан, пришлось проверять из-за сигналов о том, что они заминированы. Самолеты благополучно сели, бомб на них не оказалось.

"Утром поступило сообщение, что на борту воздушного судна, летевшего по маршруту Москва-Магадан, находится взрывное устройство. Чуть позже поступило сообщение, что три аэропорта - в Магадане, Южно-Сахалинске и Хабаровске, заминированы. Сотрудники силовых ведомств и экстренных служб начали отрабатывать сообщения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Магаданской области.

Из терминала аэропорта Магадана вывели всех пассажиров, здание проверили, бомб не нашли. Затем был проверен рейс, прилетевший из Москвы, его пассажиры и багаж. Взрывных устройств там тоже не обнаружили. К 15:30 по местному времени аэропорт вернулся к нормальной работе, добавил представитель УФСБ.

О проверке самолета, прилетевшего в Хабаровск, "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта. Там отчитались, что в установленном порядке проверили лайнер, пассажиров, их багаж, грузы и почту, и бомб не нашли. В проверке участвовали сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Хабаровск, кинологи и взрывотехники.

Сигнал о возможном минировании самолета аэропорт передало Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО.