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Краснокнижный амурский тигр добрался до Якутии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Амурский тигр дошел до Якутии - следы хищника обнаружили в устье реки Боллохтох на юге республики, сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

Следы хищника обнаружил 9 ноября летчик-наблюдатель Учурского авиаотделения Якутской авиабазы Авиалесохраны Андрей Иванов. Он же сфотографировал следы и снял их на видео.

"Граница с Хабаровским краем, местом традиционного обитания амурского тигра, всего в 20 км от места обнаружения следов, так что, скорее всего, тигр пришел именно оттуда", - говорится в сообщении.

Специалисты центра "Амурский тигр" отметили, что путешествие до Якутии мог совершить тот самый тигр, которого ранее сфотографировали в районе Шантарских островов, а 26 октября обнаружили в долине реки Уда, в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. До Якутии оттуда примерно 400-450 км, однако для краснокнижного животного, способного преодолевать по 20-30 км за ночь, такой переход - нормальное явление. Сейчас специалисты собирают полную информацию, чтобы составить маршрут тигра.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 годов, численность популяции подвида в России оценивалась до 540 особей.

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