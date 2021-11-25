Шесть погибших найдены в аварийной шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области сообщают о гибели шести человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", - говорится в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

Все остающиеся в шахте горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что остающиеся в шахте люди не могут выйти самостоятельно из-за сильного задымления и удаленности штрека.

Власти отмечают что в больницы доставлены 43 пострадавших, четверо находятся в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии легкой и средней тяжести.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. Ранее глава региона сообщал об одном погибшем. Источник отмечал, что в шахте остаются 48 горняков, среди них есть погибшие. По последним данным, 45 человек пострадали.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки (154 человека личного состава), на поверхности находятся 30 единиц техники. Развернуты все имеющиеся спасательные средства в регионе. Программы помощи пострадавшим подготовлены и будут применены по итогам поисково-спасательной операции.