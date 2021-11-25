Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, по предварительным данным, среди остающихся в шахте 48 горняков - несколько погибших.
Ранее в МЧС сообщили, что на поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Остаются в шахте - 48. Всего в шахте, по данным ее администрации, находилось 285 человек.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что в результате задымления на шахте "Листвяжная" скончался один человек.