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Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе

Погибшие есть среди 48 горняков, остающихся в аварийной шахте в Кузбассе
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, по предварительным данным, среди остающихся в шахте 48 горняков - несколько погибших.

Ранее в МЧС сообщили, что на поверхность выведено 237 человек, пострадали 45 человек. Остаются в шахте - 48. Всего в шахте, по данным ее администрации, находилось 285 человек.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что в результате задымления на шахте "Листвяжная" скончался один человек.

Кемеровская область Кузбасс Листвяжная

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