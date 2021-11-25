В РФ предложили концепцию освоения трудных запасов нефти с учетом ошибок сланцевиков США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия может реализовать концепцию освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), позволяющую избежать кризиса сланцевой нефти, наметившегося в США. Такое мнение ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ВНИГНИ) содержится в презентации, размещенной на сайте Роснедр.

Эксперты отмечают, что в последнее время Роснедра получают много заявок на разработку нефтяных и газовых месторождений, в которых предусмотрено бурение сотен, а то и нескольких тысяч скважин с горизонтальными стволами протяженностью 1-3 км и многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП). Как правило, это месторождения с трудноизвлекаемыми запасами в нефтематеринских, зачастую сланцевых отложениях. Данная ситуация во многом напоминает начало американской "сланцевой революции", завершившейся кризисом в 2019-2020 гг., подчеркивается в презентации.

Концепция разработки сланцевой нефти в США полагается, в частности, на бурение скважин по "шахматной" схеме,

горизонтальных стволов длиной 1,5-3 км, а также на плотном МГРП (до сотни в стволе). В результате основным критерием высоких притоков "сланцевой" нефти в США является создание искусственной трещиноватости в низкопроницаемом коллекторе.

По мнению ВНИГНИ, эта концепция оказалась недостаточно эффективной и привела к кризису "сланцевой революции", причина которой – в высокой себестоимости сланцевой нефти (относительно мировых цен), потому что приходится бурить сверхплотную сетку скважин и делать многочисленные ГРП. При этом высокая плотность ГРП негативно отражается на экологии: учащаются землетрясения, загрязняются грунтовые воды и почвы. По этим причинам остановлена разработка сланцевых месторождений в Китае, Польше, Нидерландах, Англии и четырех штатах США, отмечают эксперты.

Чтобы исключить эти факторы при разработке сланцевых месторождений в России, ВНИГНИ предлагает концепцию, суть которой – в использовании информации о естественной открытой трещиноватости в сланцевой толще. Это позволяет выбирать оптимальные места с наиболее нефтенасыщенными зонами, где можно получить максимальный приток нефти. В рамках данной концепции предлагается сначала выполнить комплексные геолого-геофизические исследования, затем выбрать оптимальные места заложения скважин и направления горизонтальных стволов, а после проводить мини-ГРП или другие воздействия для активизации естественной трещиноватости.

Изучение открытой трещиноватости в геосреде и разрезах скважин позволяет существенно повысить продуктивность добывающих горизонтальных скважин; кратно сократить их количество по сравнению с проектируемой плотной равномерной сеткой бурения; уменьшить проектные размеры горизонтальных стволов; значительно сократить количество стадий при выполнении МГРП в каждой скважине, подчеркивается в докладе ВНИГНИ.

Кроме того, уход от массированного ГРП позволяет исключить негативные экологические последствия. "Использование представленной концепции существенно снижает не только капитальные затраты на освоение месторождений с ТРИЗ, но и интенсивность воздействия на геосреду с возможным исключением негативных экологических последствий, тем самым, обеспечивая требования Федеральных законов РФ "О недрах" и "Об охране окружающей среды", - резюмируют авторы доклада.

Как отмечает ВНИГНИ, технически извлекаемые запасы нефти, которую в России можно отнести к сланцевой (баженовская, абалакская, доманиковая и хадумская свиты), по категориям А+В1+В2+С1+С2 превышают 1 млрд тонн.