Минэнерго проработает стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго намерено в 2023 году проработать вопрос стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти за счет расширения применения НДД (налог на дополнительный доход), сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на итоговом заседании коллегии министерства.

Среди прочих планов министр обозначил продолжение модернизации НПЗ и создание нефтехимических мощностей, обеспечение мониторинга экспортных операций и уровня цен на экспортируемые товары, а также мониторинга ситуации на розничном и оптовом рынках моторного топлива для полного продуктообеспечения и сохранения темпов роста цен в пределах инфляции.

Кроме того, совместно с "Газпромом" министерство продолжит работу по корректировке Восточной газовой программы.