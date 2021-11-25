Путин выразил надежду на спасение максимального числа горняков на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на месте трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе лучше не становится, есть опасность для жизней спасателей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - сказал Путин в четверг на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек. В шахте остаются 46 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.