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Медик сообщила о стабильном состоянии госпитализированных в Кузбассе шахтеров

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Состояние пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области оценивается как стабильное, сообщила главврач кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

"Все пациенты расположены в хирургическом отделении, отделении травматологии. Они стабильны, угрозы жизни их нет. Оказывалась экстренная помощь в плане диагностики и лечения", - сказала Черникова журналистам.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 человек, в больницы обратились 49 пострадавших. В шахте остаются люди.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

Авария на шахте в Кузбассе

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Кемеровская область

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