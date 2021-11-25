В Магнитогорске полицейский сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник отдела полиции в Магнитогорске (Челябинская область) сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг.

"Водитель на автомобиле Ford допустил наезд на пешехода 1954 города рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший был осмотрен медиками, от госпитализации отказался, ему назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Водитель прошел медицинское освидетельствование. Признаков алкогольного опьянения не установлено.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что за рулем автомобиля находился начальник одного из районных отделов полиции Магнитогорска.