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В Магнитогорске полицейский сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник отдела полиции в Магнитогорске (Челябинская область) сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг.

"Водитель на автомобиле Ford допустил наезд на пешехода 1954 города рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший был осмотрен медиками, от госпитализации отказался, ему назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Водитель прошел медицинское освидетельствование. Признаков алкогольного опьянения не установлено.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что за рулем автомобиля находился начальник одного из районных отделов полиции Магнитогорска.

Магнитогорск

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