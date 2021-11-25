В Таганроге сообщили о нехватке места для хранения тел умерших от COVID

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Критическая ситуация с хранением тел умерших от коронавирусной инфекции сложилась в Таганроге, принимаются меры для ликвидации очереди, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации города.

"В связи с тем, что занимаемые МБУЗ "Патолого-анатомическое бюро" Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для стабилизации ситуации увеличено количество вскрытий трупов. Эта мера приведет к постепенной ликвидации очереди из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Предназначенная для хранения биопсийного материала холодильная камера также приспособлена для хранения тел умерших.

Управлением здравоохранения города готовятся предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Также обсуждается вопрос о строительстве в городе морга соответствующей площади.