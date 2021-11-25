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Минцифры предложило следить за экологическим состоянием Волги из космоса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры предложило эксперимент по автоматизированному экологическому надзору за состоянием реки Волги из космоса.

Эксперимент по использованию данных автоматического контроля состояния водных объектов и дистанционного зондирования из космоса для экологического надзора должен стартовать в России с 1 января 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в четверг на портале нормативно правовых актов.

Эксперимент будет проводиться на участке реки Волги в пределах территории Ярославской области с 1 января 2022 года по 31 октября 2024 года.

Его участниками станут Минцифры, Минприроды, Росприроднадзор, госкорпорация Роскосмос, правительство Ярославской области, а также на добровольной основе представители бизнеса, ведущие хозяйственную деятельность на объектах-загрязнителях, где установлены системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ. Финансирование эксперимента предполагается обеспечить за счет средств федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".

Целью эксперимента должно стать проведение проверок и профилактических мероприятий в рамках экологического надзора в дистанционной форме на водных объектах и формирование практики применения дистанционных методов профилактики и контроля (надзора), говорится в документе. Предполагается, что в 2023-2024 годах по индикаторам риска, полученным дистанционным методом должно проводиться не менее 10% контрольных мероприятий.

В рамках эксперимента инфраструктура автоматического контроля состояния водных объектов должна быть интегрирована с государственной информсистемой "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ГИС ТОР КНД), а также государственным реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с системами автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ на объектах-загрязнителях, а также с федеральным фондом данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Предполагается, что Роскосмос по запросу Росприроднадзора будет подбирать готовые данные из федерального фонда, либо проводить новую космическую съемку на безвозмездной основе.

В настоящий момент Минцифры проводит отбор подрядчиков на доработку отдельных подсистем, модулей и сервисов.

Начальная цена контракта составляет 295,1 млн рублей.

Минцифры

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