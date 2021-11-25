Семеро арестантов в волгоградском СИЗО нанесли себе раны в знак протеста

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Несколько подозреваемых и обвиняемых нанесли себе увечья в СИЗО №4 Волгоградской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Поясняется, что себя ранили семеро не согласных с режимными требованиями. "Один из обвиняемых, находясь в карцере, имитировал попытку суицида, после чего был направлен в лечебное исправительное учреждение №15 для проведения медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Всем заключенным на месте была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По указанным фактам проводится проверка.

Рассматривается вопрос о направлении материалов для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник сообщил, что комиссия находится в СИЗО №4 с проверкой.