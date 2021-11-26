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Ростехнадзор начал расследование причин аварии на шахте в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где из-за ЧП в четверг погибли 52 человека.

"Сформирована комиссия под руководством заместителя начальника Ростехнадзора. В состав комиссии вошли руководящие сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора, представители МЧС, федеральных и местных органов власти, страховых компаний. К работе привлечены должностные лица предприятия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, приглашены специалисты ведущих отраслевых научных и экспертных организаций "в целях обеспечения максимальных полноты и качества расследования".

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 52 человека (в том числе шесть горноспасателей). В пятницу там был найден один выживший.

За медицинской помощью по данным на утро 26 ноября обратилось 63 человека, из которых 13 лечатся амбулаторно. Всего госпитализировано в четыре медучреждения Кузбасса 60 человек, в том 11 горноспасателей. Большая часть госпитализированных - в состоянии легкой и средней тяжести.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии на шахте "Листвяжная" взрыв метано-воздушной смеси, но точные причины установит специальная комиссия.

Кемеровская область Листвяжная Ростехнадзор

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