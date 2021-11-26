Медики Татарстана пригласили антипрививочников в "красные зоны" больниц

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Татарстанские врачи поддержали инициативу московских коллег, обратившись с открытым письмом к противникам вакцинации от коронавируса с предложением посетить "красные зоны" инфекционных госпиталей.

"По мере поступления информации и запросов мы покажем (как обстоит ситуация в "красных зонах"- ИФ)", - сказал в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

В открытом письме, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса", медики рассказали о ситуации в "красных зонах". "Большинство пациентов, которые находятся в инфекционном госпитале, - непривитые. В том числе, те, кто находится в реанимации. Если вы хотите в этом убедиться, мы готовы организовать вам экскурсию по "красной зоне" и показать этих несчастных людей", - написал заместитель руководителя инфекционного госпиталя республиканской клинической больницы Саяр Сиразетдинов.

Он признал, что вакцина не гарантирует того, что привитый человек не заразится коронавирусом, но прививка дает антитела, которые помогают бороться с болезнью, и заболевание протекает легче. "Пациенты, которые привились, в тяжелой форме, как правило, не болеют", - пояснил врач.

Заведующая временным инфекционным госпиталем больницы № 2 Набережных Челнов Лейсан Ханова сообщила, что с каждой новой волной коронавируса все больше пациентов нуждается в искусственной вентиляции легких. А те, кто агитирует против вакцинации, провоцируют рост смертности от COVID-19. "Мировой статистикой доказано, что в странах с вакцинацией населения больше 80% смертность очень низка. Если они (антипрививочники - ИФ) хотят убедиться в наших словах, пусть посетят реанимацию временных инфекционных госпиталей и увидят все своими глазами", - написала Ханова.

Поддержала позицию авторов открытого письма заместитель главного врача по медицинской части центральной городской клинической больницы №18 имени Зыятдинова Фарида Булатова. "Наши публичные люди, которые выступают против вакцинации, должны осознавать, что в каждой смерти невакцинированного пациента есть и доля их ответственности", - считает медик.

Ранее на этой неделе врачи ведущих российских больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусом, включая главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали открытое письмо, пригласив противников вакцинации, в том числе, депутатов Госдумы Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, певца и композитора Юрия Лозу, посетить "красные зоны", реанимационные и патологоанатомические отделения своих медицинских учреждений. Авторы письма выразили надежду, что посещение "красных зон" изменит отношение публичных людей к вакцинации, что позволит спасти жизни людей.