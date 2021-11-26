Лига безопасного интернета выступила против принятия законопроектов о QR-кодах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Лига безопасного интернета призывает Госдуму не рассматривать законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест, покупки билетов, посадки в самолет или в поезда, поскольку это может привести к протестам в обществе, заявила глава лиги Екатерина Мизулина.

"Лига безопасного интернета выступает против принятия законопроектов о QR-кодах и призывает Госдуму вообще не рассматривать эти законопроекты (...) ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы", - сказала она в пятницу на слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных законопроектам о введении QR-кодов.

Мизулина отметила, что нередко людей, которые выступают против введения QR-кодов, приравнивают к "антиваксерам", однако это не так. "Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны (...) но сейчас их называют ботами, называют антиваксерами, хейтят, обижают и по сути ставят знак равенства между антиваксерами и противниками QR-кодов, что не соответствует действительности", - добавила она.

"Мы говорим о необходимости добровольности вакцинации, а добровольность - значит проведение вакцинации после медосмотра и решения этого вопроса по совету врача. И, конечно, важно в этом случае признать, что не каждый россиянин имеем качественную медицинскую помощь и доступ к такого рода медицинской помощи, поэтому многие люди и бояться делать прививку", - сказала Мизулина.

Кроме того, по словам главы Лиги безопасного интернета, информационная кампания со стороны государства "провалена", что приводит к появлению большего количества фейковой информации в соцсетях. Также, как отметила Мизулина, нет гарантий того, что данные, которые будут собраны при формировании QR-кодов, не окажутся в открытом доступе.

"Нет никакой гарантии, что QR-коды не будут распространены на другие сферы деятельности человека и в последующем это не ограничит его свободу", - добавила она.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно проекту, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.