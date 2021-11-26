Аккаунты троих автоблогеров заблокируют из-за пропаганды опасного вождения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал запрещенными аккаунты троих автоблогеров, в которых публично демонстрировалось опасное вождение с созданием угрозы жизни и здоровью граждан. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о блогерах Кирилле и Богдане (ник в инстаграме @feromon666), Гоше Ерохине (@gosha2048) и Алане Енилееве (@alan_enileev).

По словам Волк, информация по результатам проведенной проверки о нарушении законодательства была направлена в столичную прокуратуру.

Представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова со своей стороны сообщила, что надзорное ведомство обратилось в Таганский суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в указанных аккаунтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

"Судом исковые требования прокуратуры Москвы удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура Москвы проконтролирует его исполнение", - сказала Нефедова.

В суде "Интерфаксу" подтвердили данную информацию, пояснив, что запрещенной признана информация, размещенная преимущественно в аккаунтах соцсети "ВКонтакте", а также в инстаграме.

В Роскомнадзор будет направлено вступившее в законную силу решение суда для последующей блокировки указанных URL-адресов.

"Распространение такой информации, поощрение и призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения. Аккаунты блогеров имеют большое количество подписчиков (2,1 млн, 460 тыс., 55,1 тыс.), доступ к ресурсам свободный, ознакомиться с содержанием страниц может любой пользователь", - сказала представитель прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 20 ноября на Кутузовском проспекте в центре Москвы насмерть разбился автоблогер Саид Губденский. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.