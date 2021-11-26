Путин на встрече с Алиевым высказался за успокоение ситуации на Южном Кавказе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы играют позитивную роль в поддержании мира в Нагорном Карабахе, необходимо создавать условия для нормализации ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил в пятницу в Сочи в начале встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что пока не обходится без инцидентов, в том числе с жертвами. "Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано, и что нужно всем сделать, чтобы не только ничего подобного не возникало, но и создавались условия для успокоения ситуации и развитии ситуации в регионе такого качества, которое бы позволяло людям спокойно жить, а странам - развиваться", - добавил Путин.

Президент РФ рассказал, что в пятницу разговаривал с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, который с российской стороны занимается ситуацией в Карабахе, а также министром обороны и главой ФСБ, которому подчиняется погранслужба. Президент РФ отметил, что обсудит с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе, но предложил начать встречу с двусторонних вопросов.

Президент Азербайджана, в свою очередь, заявил об отсутствии серьезных инцидентов в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе с 10 ноября 2020 года.

Азербайджанский лидер отметил, что за прошедший период в Карабахе были зафиксированы только небольшие инциденты. "Не было боестолкновения, не было каких-то серьезных событий. Были такие спорадические инциденты, не являющиеся каким-то системным кризисом", - отметил Алиев.

"Были боестолкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев. Тем не менее, конечно, это вынуждает нас очень пристально все посмотреть, поговорить и в том числе в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их и работать над всеобъемлющем урегулированием армяно-азербайджанских отношений", - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что официальный Баку очень высоко ценит роль России в вопросе поддержания мира в Карабахе.