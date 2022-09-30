Оверчук заявил о невозможности создания экстерриториальных коридоров на Южном Кавказе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе (возглавляют вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении) вырабатывает решения, строго исходя из принципа суверенитета сторон, о создании каких-либо экстерриториальных коридоров в регионе не может быть речи, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Россия всегда поддерживала принцип суверенитета сторон и четко стоит на позициях заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Это означает, что на переговорах Трехсторонней рабочей группы вице-премьеров ни о каком "экстерриториальном коридоре", который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет и идти не может", - сказал Оверчук в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что "с самого начала работы в формате трехсторонней рабочей группы подход российской стороны ко всем обсуждаемым вопросам был предельно однозначен и ясен - переговорным путем обеспечить достижение цели, согласованной лидерами трех стран, таковым он и остается".

Оверчук сообщил, что "за неполные два года проделана большая кропотливая работа, в результате у участников переговоров есть видение маршрутов, реализация которых может привести к деблокированию региона".

"Однако открывать или строить дороги можно только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами, а также движения по этим дорогам", - пояснил вице-премьер.

По его словам, "важно, что в ходе переговоров выработан принцип, который лег в основу подходов к определению этого режима: "Суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога".

"Это означает, что если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской - то азербайджанская", - отметил Оверчук.

Он подчеркнул: "На практике реализация этого принципа означает, что для въезда по деблокированным или вновь построенным дорогам на территорию Армении из Азербайджана будут осуществляться меры пограничного и паспортного контроля такие же, как, допустим, при въезде в Армению из Ирана. Аналогично паспортный контроль будет и при въезде из Армении в Азербайджан".

Кроме того, сообщил вице-премьер РФ, "обсуждаются вопросы платности использования дорог в соответствии с национальными законодательствами сторон, а также обеспечения безопасности при движении граждан, транспортных средств и грузов одной страны через территорию другой страны".

По его оценке, "у всех сторон сегодня есть понимание возможности практической реализации этих вопросов без ущемления суверенитета какой-либо стороны".

"Однако переговоры завершатся только тогда, когда появится полная уверенность, что все правовые аспекты учтены, ничего не упущено и никто не станет трактовать достигнутый результат как победу над противоположенной стороной. Успешное завершение переговоров будет общей победой всех их участников", - заявил Оверчук.

На вопрос, означает ли это, что трехсторонняя рабочая группа работает над тем, чтобы режим пересечения границы между Азербайджаном и Арменией был такой, как все обычно привыкли видеть между странами, имеющими нормальные отношения, вице-премьер ответил: "Совершенно верно. Мы к этому идем".

Оверчук признал, что "трехсторонняя рабочая группа не может работать изолированно от событий, происходящих между Арменией и Азербайджаном: каждое обострение обстановки на границе тормозит переговорный процесс, каждое использование неприемлемой для одной из сторон терминологии тормозит переговорный процесс, каждый раз процесс тормозится, когда в него пытаются, может и с добрыми намерениями, войти новые участники".

"Каждый раз после того, как такое происходит, наступает пауза в переговорах, и приходится ждать, когда ситуация немного успокоится и прояснится", - сказал он.

Вице-премьер заверил: "Из постоянного общения со своими коллегами знаю, что обе стороны искренне понимают и стремятся к миру и процветанию, чего невозможно достичь, живя в конфликте с соседями".

"Почти сразу после сентябрьской трагедии мне удалось очно встретиться со своими коллегами по переговорам на той и на другой стороне. Ни одна из сторон не хотела такого развития событий, но уровень напряжения и недоверия пока таков, что любые неосторожные действия каждой из сторон могут иметь последствия, которых никто не хотел", - заключил Оверчук.