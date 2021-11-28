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Рабочий погиб из-за взрыва нефтепаров в Ростовской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области в воскресенье произошел взрыв нефтепаров при регламентных работах на скважине, есть погибший и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 16:50 по Москве в поле в 5 километрах от хутора Руско-Власовский Морозовского района при проведении работ по консервации скважины на зимний период произошел взрыв нефтепаров. В результате пострадали 3 человека, из них 1 человек погиб, к месту направлены экстренные службы", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. Один из пострадавших рабочих госпитализирован, второму помощь оказана на месте.

Ростовская область

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