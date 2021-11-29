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Правительство РФ поручило ввезти 5 тыс. упаковок препарата для детей с эпилепсией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский эндокринный завод в этом году обеспечит ввоз 5 тысяч упаковок препарата "Петнидан" для лечения детей с эпилепсией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз 5 тысяч упаковок препарата "Петнидан" и доставку его в медицинские учреждения страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер рассказал, что лечение детей должно быть непрерывным, даже если им понадобятся препараты, незарегистрированные в России.

Он подчеркнул, что дети должны получить лекарства в максимально короткие сроки, поэтому заводу необходимо оперативно подать в министерство здравоохранения соответствующую заявку.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать, чтобы Минздрав подготовил все разрешительные документы на ввоз препаратов для лечения детей, больных эпилепсией.

Россия Михаил Мишустин

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